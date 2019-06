Finale du TOP 14 : la déception des supporters clermontois après la défaite de l'ASM contre le Stade Toulousain.

La Place de Jaude était encore « jaune et bleue » de monde ce samedi soir devant l'écran géant installé par la ville de Clermont. Comme il y a deux ans lors de la finale contre Toulon, les drapeaux, tambours et trompettes étaient de sortie pour encourager l'ASM.

L'espérance à la mi-temps

L'entame de match pouvait donner des raisons d'espérer aux supporters clermontois. Toulouse ne mène que d'une courte tête en première période avec un score de 11 à 9 (voir résumé). Au premier rang, deux jeunes supportrices brandissent fièrement une pancarte « jamais deux sans trois ».

Les fumées bleus jaillissent de la foule à chaque élan de clermontois qui se démènent au Stade de France pour tenter de remonter au score. Mais à mesure que Toulouse bonifie son avance, les visages se ferment sur la place de Jaude.

Les larmes au coup de sifflet final

Ils y auront cru jusqu'à la dernière seconde. Mais Toulouse fini par battre l'ASM 24 à 18, remportant ainsi son 20ème boucier de Brenus. Sur l'écran géant, la joie des supporters toulousains contraste avec la tristesse des supporters clermontois.

Sur la place de Jaude des larmes apparaissent sur les visages des supporters du premier rang. Certains peinent à lâcher l'écran, tandis que d'autres prennent leur visage dans leur mains. La déception est plus que palpable. La place de Jaude rapidement évacuée.

Pression, effectif incomplet et occasions manquées

Côté supporters cette finale prend un goût amer. Aurélien, la vingtaine, salue la performance de Toulouse qui « mérite sa victoire ». Et de souligner l'absence de grands joueurs de l'ASM pour cette dernière rencontre. « Il nous manque Parra et Abendanon », rappelle le jeune supporter (pour cause de blessure, ndlr).

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

« On a manqué des occasions, on fait de erreurs de placements » ajoute de son côté Maxime, les larmes aux yeux. Cet échec aux portes de la victoire ne fait qu'ajouter a sa déception. « En finale on sait qu'on a la pression ». Et d'ajouter qu'il pressentait que Toulouse ne laisserait pas passer la moindre erreur. Ce que le Stade Toulousain a démontré ce samedi soir.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Mais pour tous les supporters ce n'est que partie remise. Tous resteront derrière les jaunes et bleus l'année prochaine.