Financer sa retraite: comment s'y prendre ?

Emmanuel Macron a fait savoir que la réforme des retraites n’allait pas pouvoir être reprise en l’état. Reste à savoir quand et comment… Selon un sondage Opinionway paru mardi pour les Echos et Radio classique, près de sept Français sur dix estiment qu'il faut réformer les retraites. Mais 55 % estiment qu’il faudrait attendre le prochain quinquennat. Car c’est un sujet qui inquiète les Français. C’est ce que montrait le baromètre 2021 de l’association Le Cercle des Epargnants, publié le 16 février dernier. La source d’inquiétude principale est la crainte de manquer d’argent.

Et il vaut mieux ne pas compter sur sa retraite de base. Le système des retraites ne renouera pas avec les équilibres financiers avant le milieu des années 2030. C’est l’un des enseignements du rapport annuel du COR, le Conseil d’orientation des retraites, publié le 10 juin dernier. Dans 50 ans, il n’y aura qu’1,3 cotisant pour 1 retraité, alors qu’actuellement, il y a 1,7 cotisant pour 1 retraité. Et cela ne sera pas sans conséquences. Selon Pierre-Louis Bras, le président du COR, "demain la part de la richesse qui est consacrée aux retraites sera moindre que ce qu'elle est aujourd'hui. [...] Mais les retraités de demain toucheront une pension plus élévée que les retraités d'aujourd'hui".

ETAPES -CLES POUR PREPARER SA RETRAITE

Savoir combien vous allez toucher à la retraite.

Il faut dire que le mode de calcul de la pension est extrêmement complexe. Et selon le baromètre du cercle des épargnants, les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 6 actifs sur 10 (65 %) déclarent n’avoir aucune idée du montant qu’ils percevront à la retraite ; cette part grimpant à 79 % chez les moins de 35 ans. D’où l’idée de Valérie Batigne, qui a créé Sapiendo Retraite pour aider les particuliers et les entreprises dans le calcul de la retraite. Pour en savoir plus vous pouvez donc vous faire aider par Sapiendo en vous rendant sur leur site. Vous pouvez avoir gratuitement une estimation de votre retraite de base.



Epargner

Plusieurs options se présentent à vous.

La première étape à laquelle les Français pensent habituellement c’est l’achat de la résidence principale. Ainsi, il n’y aura plus de loyer à payer à la retraite. Mais les circonstances de la vie font que ce n’est pas toujours possible ou intéressant, alors l’investissement en "pierre-papier" peut être une solution : il s’agit d’investir en immobilier, en achetant les parts d’un parc immobilier complètement géré par une société de gestion sous forme de SCPI, SCI ou OPCI.

L’assurance-vie : c’est le placement préféré des Français… C’est à la fois un produit d’épargne, un produit de prévoyance et une niche fiscale. Elle représente 1800 milliards d’euros épargnés par les Français. Les meilleurs fonds euros ont rapporté autour de 2 % en 2020 : un couple rendement / risque très bon puisque le capital est garanti. Et c’est 4 fois plus que le livret A rémunéré 0,50 %. Mais selon Nicolas, co-fondateur du site internet "Avenue des investisseurs", il faut bien choisir son assurance-vie :

Et autre avantage : en cas de décès, le capital de l’assurance-vie est transmis aux bénéficiaires désignés avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire.

Le plan d’épargne en actions (PEA) : c’est une autre niche fiscale. Il est réservé, comme son nom l’indique, à l’investissement en actions. Mais les actions sont des actifs volatils par nature et il vaut mieux avoir un bon horizon de placement devant soi pour bien supporter la volatilité.

Le plan d’épargne retraite (PER) : c’est un nouveau produit phare que les Français plébiscitent. Il a été lancé fin 2019 dans le cadre de la loi Pacte pour remplacer les anciens dispositifs comme le PERP, le contrat Madelin ou encore le PERCO, qui ne sont plus commercialisés (même si on peut continuer à verser dessus). Et déjà plus de 2,8 millions de Français ont souscrit au PER.

Pour en savoir plus, rv sur le site Avenue des Investisseurs où vous pourrez retrouver leur dossier consacré aux retraites

https://avenuedesinvestisseurs.fr/category/retraite/

Et ici leur pour préparer sa retraite avec l'immobilier et les produits d'épargne (assurance vie et PER plan épargne retraite) :

https://avenuedesinvestisseurs.fr/comment-preparer-sa-retraite/