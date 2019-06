Focus sur le patrimoine religieux avec la Nuit des Eglises

Vous recherchez un peu de fraicheur et de spiritualité ? Cela tombe bien. La Nuit des Eglises, pour sa neuvième édition, redémarre aujourd’hui. Depuis 2011, plus d’une centaine d’entre elles vous ouvrent leurs portes en soirée. Expos, concerts, repas en plein air. Il y en a pour tous les goûts, c’est gratuit.

Direction le Loiret avec la Cathédrale Ste Croix d’Orléans. Un édifice de type gothique de 400 ans, qu’on pourra redécouvrir dès ce soir à travers des jeux de lumière et de sons. Accueillis sous le narthex, les visiteurs pourront ensuite écouter deux trios de musique classique, accompagnés de la prière de Saint-François, un extrait des Fioretti, ou encore un psaume à la louange de la création.

Et du Loiret, on passe en Gironde, avec l’Eglise Saint-Martin-de-Pessac,à Bordeaux. Dès ce soir, un collectif de cinq étudiantes viendront donner un concert de musiques actuelles autour des thèmes de l’espérance, la fraternité, le partage et l’écologie. Mais les métiers d’art seront aussi célébrés.

Et une chasse aux trésors sera aussi proposée aux enfants. Le culturel pour revenir au cultuel, une façon de ré-attirer ceux ou celles qui se sont plus ou moins éloignés des églises. L’Eglise Saint-Martin-de-Pessac qui sera ouverte tout le week-end. Et pour connaitre le programme complet de la Nuit des Eglises, rendez-vous sur le site narthex.fr, organisateur de l’évènement.