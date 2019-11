Foire gastronomique de Dijon - DHOAD - Gypsies of Rajasthan - Rahis Bharti

Le pavillon indien, c’est l’attraction-phare de cette 89ème foire internationale et gastronomique de Dijon dont le pays invité est l’Inde.



Si elle se termine lundi, il reste seulement 4 jours pour savourer les saveurs de l’Inde et écouter ses rythmes.



Et c’est la troupe Dhoad “Les gitans du Rajasthan” qui danse, chante et joue jusqu’à lundi soir.



Reconnu comme ambassadeur de la culture par l’Unesco en 2019, Rahis Bharti est le directeur artistique de cette troupe.



Avec lui, on évoque les traditions et la musique du Rajasthan.