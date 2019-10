Food Use Tech - Chaudron Bleu - Cyril Marie

Parmi les entreprises présente au salon Food Use Tech, à Dijon il y a quelques semaines, Chaudron Bleu propose aux entreprises de quoi déjeuner convivial en louant notamment, à travers un kit de préparation un robot cuiseur bien connu en Côte-d’Or. Cyril MARIE est directeur général de Chaudron Bleu et “B to B” veut dire vente entre entreprises ou entre professionnels, autrement Business to Business.