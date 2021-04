Football - CDF. Julien Sourice, entraîneur de l'Olympique Saumur face au vide

L'euphorie et la pression de la Coupe de France est désormais bien loin pour les joueurs, dirigeants et supporters de l'Olympique Saumur, défait 2-1 mercredi en 1/8ème de finale de la compétition par le TFC.

Entre véritable déception, fierté du parcours et peur du vide, l'entraîneur saumurois Julien Sourice nous a confié ses impressions et sentiments, deux jours après la fin de l'aventure.