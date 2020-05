Fragilité sans frontière : une expérience d’unité

« Avons-nous choisi nos différences ? Non ! Alors, soit on les accepte, soit on

les refuse, et c’est la guerre.

Nous en avons assez de la guerre. » Ces mots

sont de Whala. Elle est syrienne. Autant dire qu’elle sait ce que c’est la

guerre. Elle a participé en janvier dernier à une rencontre au Liban, de

« Fragilité sans frontières », une initiative qui rassemble des chrétiens et des

musulmans. Tous ont la particularité d’être en lien étroit avec des personnes

handicapées, qui comme parents, qui comme amis.

Le seul but de cette rencontre était de se connaitre dans l’histoire singulière

de chacun avec des personnes handicapées. Ca a été une expérience

puissante d’amitié fraternelle. Expérience étonnante, vous l’avez dit Antoine,

parce que ces appartenances religieuses et confessionnelles -sunnites, chiites,

chrétiens…- sont des frontières infranchissables en ce Moyen-Orient où les

clivages religieux font partie des guerres qui épuisent ces peuples. Tous ont

pu avouer à demi-mot leur peur de l’autre, qui chrétien, qui musulman…

Mais cette rencontre a été possible, non pas en parlant religion, surtout pas !

Mais en parlant de ce lien qui unit chacun à une personne handicapée :

« Quand on va vers la personne handicapée, on ne va pas vers l’ennemi »

lâche Roy, chrétien.

Sans parler religion, on a même pu partager un peu de sa foi.

Notamment pour dire le cri de révolte vers Dieu devant la

souffrance. « Oui, je crie vers Allah : quel bien ça te fait de me faire

souffrir ? » avoue une maman. Et d’ajouter « Il m’a envoyé des amis, la

consolation est entrée dans mon cœur ». Une théologienne

musulmane commente: « Quand le cri sort, c’est un signe que Dieu

s’approche ».

Manifestement, Dieu s’est approché pendant cette session : « Ca m’unifie, et

ça nous unifie » confesse Nayef, chrétien. Et Whala d’ajouter : « Nous avons

une mission commune : être présent à l’autre ».

Antoine, vous connaissez cette histoire de Christian de Chergé : Prieur de

Tibhirine, il échangeait souvent sur la prière avec un jeune musulman, qui lui

dit un jour : « il y a longtemps que nous n’avons pas creusé ensemble notre

puits ». Christian lui lance en boutade : « au fond du puits, trouvera-t-on une

eau chrétienne ou une eau musulmane ? ». Et l’ami de répliquer, grave : « On

trouvera l’eau de Dieu ».

Manifestement, la rencontre avec la personne fragile fait goûter à cette eau

divine, et elle a la saveur de l’unité. C’est la revue Ombres et Lumière qui

rend compte de cette session « Fragilité sans frontières ». La bonne nouvelle,

c’est qu’on peut télécharger ce numéro gratuitement sur ombresetlumière.fr

On y goûtera un peu de cette eau divine qui nous unifie.