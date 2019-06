La Cooperl, groupe coopératif agricole en production porcine, inaugure ce matin un nouvel outil d'ampleur: le méthaniseur géant. Un équipement qui a vu le jour après une enquête publique et un travail de recherche de longue haleine. Baptisée Emeraude bio-énergie, l'installation aura pour but de valoriser les produits d'élevages porcins et la production de biogaz et d'engrais naturels. Quel est le rôle de ce méthaniseur géant ? La réponse de Franck Porcher, directeur des activités environnementales de la Cooperl.