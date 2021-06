François de Rugy, tête de liste « La région de tous les progrès ! »

Pour terminer cette série d’interview avec les têtes de listes des élections régionales en Pays de la Loire, nous partons à la rencontre du plus médiatique d’entre-eux : François de Rugy.

L'ancien ministre d'Emmanuel Macron et ancien président de l'Assemblée Nationale, avait été contraint à la démission en juillet 2019 après l'affaire dite des homards et son train de vie jugé fastueux. Il est depuis 2019 redevenu député de Loire Atlantique, avant sa présentation aux régionales 2021, sous le parti LREM, la majorité présidentielle.

Quelles sont les priorités de sa liste « La région de tous les progrès ! » ? Eléments de réponse, au micro de Charlotte Seignard, de Radio Fidélité Nantes.