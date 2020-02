François GROSDIDIER candidat à Metz présentait sa liste samedi 8 février 2020

L’Eurodéputée Nathalie Colin-Oesterlé figure en 2è position.



On trouve aussi le Docteur Khalifé en 3è position, le conseiller régional Patrick Thil à la 5è place, l’ancienne adjointe de Jean-Marie Rausch Anne Stemart, ou encore l’athlète Bouabdellah Tahri, et l’ex directeur départemental de la sécurité publique Hervé Niel. Denis Jacquat ancien député de la Moselle occupe la dernière place sur la liste, et dirigera la campagne de François GROSDIDIER.