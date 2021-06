Françoise Chartier, responsable d’activité promo santé à La Mutualité française

La semaine prochaine, les 22 et 24 juin, ils peuvent participer à une journée organisée à Rouillac par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine. Cette nouvelle action de prévention s’intitule « en route pour la retraite » et doit aider des femmes et ces hommes à échanger ensemble sur ce passage, évoquer la santé et les loisirs mais aussi le lien social et l’engagement…