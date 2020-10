"Fratelli tutti" : une invitation au dialogue

J’ai vraiment l’impression que c’est une suite naturelle de Laudato si : "écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres", nous avait dit le Pape François il y a 5 ans Pas seulement la Terre ou les pauvres : Les deux ! jamais l’un sans l’autre. Comme si nous étions « un peuple à la nuque raide ». Le pape répète inlassablement son message : la dignité inaliénable et sacrée de tout être humain quelques soit ses conditions de vie, son origine, son âge, est le fondement de notre vie humaine et chrétienne.

J’ai beaucoup aimé la référence à l’Evangile du bon samaritain. Cette parabole était une provocation pour les juifs de l’époque. Eh bien aujourd’hui, Le pape veut nous provoquer , par exemple en faisant référence plusieurs fois à son amitié avec l’Imam al Tayeb avec qui il avait signé un très beau texte sur la fraternité en 2019. Un chemin de paix est possible entre les religions, si on regarde l’autre avec les yeux de Dieu : c’est un message provocant ou plutôt prophétique !

Le bon samaritain nous entraine aussi vers une rencontre personnelle avec les plus pauvres. « L’option pour les pauvres n’est pas un principe abstrait ; elle doit nous conduire à l’amitié avec les pauvres. » C’est l’amitié et la proximité avec les pauvres qui permet de changer les regards et les cœurs et de sauver le monde ; On ne voit plus « des » migrants, « des » pauvres mais des personnes qui souffrent et qui nous invitent à rendre le monde plus juste. C’est dans cette fraternité vécue au quotidien qu’on découvre leurs aspirations, leurs talents, leur rapport à Dieu, à la nature. C’est en côtoyant de près les peuples autochtones d’Amazonie que le pape François a découvert leurs souffrances mais aussi leurs savoirs et traditions ancestrales pour protéger la nature, la Terre Mère.

Cette encyclique est une invitation au dialogue, le vrai dialogue qui écoute, regarde, cherche des points de rencontre. Elle nous invite à une amitié sociale pour construire ensemble , avec nos différences. Elle nous invite à l’engagement politique car « même en politique nous dit François il y a de la place pour aimer avec tendresse » ! C’est un peu tout cela la révolution fraternelle : une culture de la rencontre qui nous entraine vers plus de vie, plus de paix, plus de joie ! Ce texte est magnifique et facile à lire ….. à lire sans modération et à partager …très inspirant en tous cas pour toute la famille du Secours Catholique !