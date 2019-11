Fratello, que le cri des pauvres soit entendu

« Je parle au nom des pauvres de Nantes et de France, des handicapés et des malades ! On est tous derrière toi, François, pour la paix ! ». Christian qui parle ainsi a 58 ans. Il est membre de l’association Lazare, qui organise des colocations solidaires pour personnes de la rue. François à qui il s’adresse si familièrement, en le tutoyant, c’est juste le Pape François, notre Pape. Ce dernier ne semble pas s’en offusquer, qui lui répond dans un immense sourire bienveillant : « Merci, je te bénis ».

C’est dans la revue du diocèse de Nantes que Christian témoigne. La précarité, il la connait, sous toutes ses formes : « Petits boulots et grandes galères -explique-t-il- et la rue et la psychiatrie » . Il a fait tous les métiers, qu’il a alternés avec des séjours en hôpitaux, au gré des dépressions, hallucinations, alcools, et autres troubles psychiatriques qu’il traversait, et qu’il nomme « ses combats spirituels avec les esprits ». « Mais je ne suis pas fou », a-t-il besoin de préciser.

On comprend en tous cas qu’ils se sente autorisé à parler à François au nom des pauvres, des personnes handicapées et malades, lui qui semble avoir tout connu. « Je tenais beaucoup à lui parler de la paix -dit-il – la mission du Pape, c’est de travailler à la paix, à la suite du Prince de la paix ».

Christian s'est senti entendu par le pape, en paroles en actes : « Vous pouvez être artisans de paix - lui a lancé François - les pauvres croient en la paix ». Et le Pape de serrer ensuite Christian dans ses bras, qui s’effondre en larmes : « c’est ma souffrance qui partait - dit-il - angoisses, dépressions, … Le Pape m’a consolé. Les grosses déprimes s’en vont avec les larmes ». Et de conclure : « Je me sentais léger. Ca soulage. Le Seigneur a un plan pour moi, je suis dans le plan de Dieu ».

« Un pauvre crie, le Seigneur entend » -dit le psalmiste- « il le délivre de toutes ses angoisses ». Christian a été manifestement entendu et délivré.





Une rencontre extraordinaire entre Christian et le Pape

C’était à Rome, en 2016, au cours du premier pèlerinage international Fratello, que Christian a pu s’adresser ainsi au Pape dans un discours solennel qu’on lui avait demandé.

Autant dire que dimanche, il sera à Lourdes, avec l’édition 2019 de Fratello, à l’occasion de la journée mondiale des pauvres.

Puisse Fratello 2019 être ce moment de grâce où ces milliers de pèlerins, pauvres, au pied de la grotte, trouveront comme Christian, la certitude que leur cri ne s’est pas perdu dans le vide, et être délivrés !