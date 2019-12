Fred Guyomard, commerçant St Quay Portrieux

Noël est avant tout une fête familiale, mais c'est également une fête spirituelle et de partage.

A Saint-Quay Portrieux, les commerçants l'ont bien compris. Ils ont organisé une collecte hivernale de vêtements chauds.

Les bonnets, gants et couvertures vont être remis à deux associations : ADALEA et la Croix-Rouge Française.



Fred Guyomard, commerçant à Saint-Quay Portrieux et organisateur de la collecte, est notre invité.