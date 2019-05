Frédéric Le Corre, organisateur du Tour de Bretagne féminin

Après deux ans de sommeil, le Tour de Bretagne féminin fait son grand retour. Une nouvelle équipe d'organisateurs a pris le relais dans le but de relancer cette compétition, très appréciée dans le monde du cyclisme et pas seulement féminin. Ainsi, le tracé imaginé par les organisateurs passera deux fois les Côtes d'Armor. Une première fois le 7 juin, à Plédran pour un contre-la-montre et enfin le lendemain pour une étape qui traversera le Mené. Frédéric Le Corre, organisateur de la compétition, nous évoque le retour de ce tour et nous dit toute son importance.