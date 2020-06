Frédérique Néau Dufour: De Gaulle et l'est de la france, une longue histoire...

Il y a tout juste 80 ans, le Général de Gaulle lançait son appel depuis les studios de la BBC à Londres. Cet appel symbolisait le refus de la défaite et de l'armistice. A l'occasion du 18 juin, on s'intéresse au lien entre le Général et l'Est de la France. Ce lien était très fort. Frédérique Néau Dufour, historienne et auteure du livre "De Gaulle l'homme de l'est" est l'invitée de RCF.