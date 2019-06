Fruitiers : le retour des variétés anciennes dans les Baronnies

C’est la pleine saison des premiers fruits d’été… Des fruits, dans les magasins, que l’on retrouve calibrés, sans défaut. Le résultat de sélections après la cueillette et de variétés d’arbres de plus en plus modifiés génétiquement. Pourtant, certains font le chemin inverse et reviennent aux variétés anciennes, souvent plus résistantes aux maladies. Illustration en Drôme dans le petit verger communal de Montréal les Sources.