G5 Sahel à Pau: un sommet pour clarifier la présence française

Comment mieux lutter contre le jihadisme dans le Sahel ? C'est à cette question que vont devoir répondre les chefs d'Etat des pays du Sahel, conviés à Pau lundi 13 janvier par Emmanuel Macron. Ce dernier a souhaité organiser un tel sommet, au lendemain de la collision entre deux hélicoptères de l'Armée française, causant la mort de 13 soldats, et alors qu'un sentiment anti-français de plus en plus fort se développe dans ces pays. L'analyse de Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS.