Gamers confinés mais gamer quand même !

L’école à la maison et la pédagogie c’est bien mais il faut bien se détendre et comme sortir dehors c’est compliqué, il y a toujours l’option jeu vidéo. Du coup, j’ai fait appel à un ami qui travaille dans la médiation culturelle via le jeu vidéo pour être sûr de vous proposer des jeux aussi bien pour les petits et pour les grands. Je vais commencer par un jeu qui se joue à deux. Je vous conseille donc de jouer avec votre enfant ou votre petit-enfant. Parce que le jeu vidéo, c’est comme la télé, à deux c’est mieux. Ça s’appelle Brothers : a tale of two sons, c’est disponible sur le Google Play pour 3,29 € ou sur Steam à 14,99 €. Le mieux c’est de jouer sur PC avec la même manette. Un stick pour vous, un stick pour votre bambin. Un enfant un peu plus vieux est habitué à la manette pourra bien sûr jouer seul.

L'histoire du jeu est un vrai récit initiatique, l’un des joueurs joue le grand frère et l’autre le petit frère. D’où l’obligation de se concerter et de jouer ensemble. Le début du jeu est un peu dur, puisqu’on voit la mère des deux héros se noyer et leur père est mal en point. Les deux enfants vont donc devoir aller chercher un remède. C’est pour ça que je recommande le jeu à partir 8-9 ans puisque certains thèmes sont un peu durs. La façon de jouer est assez simple puisqu’elle implique seulement un stick et un bouton d’action donc la prise en main est très simple. Attention les deux frères ont des comportements différents, faites bien attention à celui qui interagis avec les autres personnages les résultats ne seront pas les mêmes. Les décors créés par le studio suédois sont très beaux et vous avez devant vous entre 3 et 4 heures d’une histoire prenante et émouvante. Vous trouverez sur le site de RCF, un test pour vous faire une idée de la beauté de cet univers et bien sur les liens pour acheter ses jeux et applis.

Pour les tout petits à partir de 2, 3 ans, j’ai découvert lors du salon Super demain à Lyon. Il s’agit de la version numérique de l’immense classique de la littérature enfantine, la célébrissime : chenille qui fait des trous qui a été publié pour la première fois en 1972. Cette histoire prend un petit coup de jeune avec une appli pour tablette disponible gratuitement sur Androïd et Ios. Il s’agit d’observer et de faire se déplacer la chenille, faire éclore son œuf, lui donner à manger des fruits, la faire grandir jusqu’à ce qu’elle devienne un magnifique papillon. L’appli reprend le style un peu vintage des illustrations du livre d’origine et c’est terriblement mignon et nostalgique. Je finis par l’appli tablette, là aussi tiré d’un livre, qui m’a fait complètement craquer et avec lequel ont peut passer beaucoup de temps avec un enfant pour lui permettre de mobiliser sa motricité fine et son imaginaire : Cache-cache ville. Dans un décor urbain rouge et blanc on découvre en promenant un cercle rouge, en changeant sa taille, un autre monde qui est lui dessiné en bleu qui met en scène par exemple des crocodiles. Amusez-vous bien ensemble et à la semaine prochaine.