On garde le moral !

Les musées du Vatican proposent sept visites virtuelles à parcourir directement de chez vous…

La Chapelle Sixtine, le Musée Pio Clementino, le Musée Chiaramonti, le Braccio Nuovo, les Chambres de Raphaël, la Chapelle Nicoline et la salle des Clairs-Obscurs. Le cybervisiteur peut explorer chacun de ces lieux, en se déplaçant dans toutes les directions et en se concentrant sur les plus petits détails des œuvres reproduites en haute définition. Par ailleurs, chaque jour, le compte Instagram des Musées du Vatican propose également des détails sur les chefs-d'œuvre du Vatican accompagnés de courtes légendes qui permettent de comprendre l'histoire et la signification de nombreuses pièces.