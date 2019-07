Gel, canicule, sécheresse : quel impact sur la production de fruits en Anjou ?

Des gelées tardives en mai, la canicule en juin, et maintenant la sécheresse : les aléas climatiques s'enchaînent cette année en Anjou. Quel impact sur la récolte 2019 de fruits ? Pascal Pineau, le président du syndicat des producteurs de fruits en Anjou, dresse un premier bilan. Le syndicat rassemble une centaine de producteurs, qui cultivent 1 600 hectares, essentiellement des pommes, des poires et des fruits rouges. "La canicule a freiné la croissance des fruits, explique Pascal Pineau, et on risque de se retrouver avec trop de petits calibres sur le marché."