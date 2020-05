C’était auparavant le nom d’un produit sanitaire ne faisant pas partie du

quotidien mais réservé aux lieux de santé, et le voilà

faisant partie de notre panoplie quotidiene, le masque et

le gel hydro-alcoolique.

Et c’est bien en effet un mot difficile pour les enfants et pourtant que

tous comprennent aujourd’hui. On peut déjà le leur

expliquer en rappelant que c’est un mot savant, construit

à partir du grec hydro, l’eau et du mot alcoolique,

d’origine arabe.

Comme certains mots commençant par

al, pourra-t-on préciser, puisqu’il s’agit de l’article

arabe al l’équivalent de el en espagnol. C’est donc

d’abord « le » kohl et ce mot n’est en rien une boisson

alcoolisée, il désignait l’antimoine pulvérisé obtenu par

distillation, d’où le mot kohl, ce fard de couleur noire

que se mettent les dames sur les cils pour se maquiller.

En réalité, quand on a emprunté le mot alcool en

français, il voulait simplement dire distillation, et ce

n’est qu’au XVII e que la distillation du vin, l’alcool de

vin, a été abrégé par le mot alcool. Alors évidement si

cet alcool a fait des ravages, il a aussi été précieux pour

tuer les microbes, d’où l’alcool pharmaceutique et le gel

hydro-alcoolique.

Quant au gel hydroalcoolique, il faut remonter à 1823, ce n’est donc pas d’hier.

Et bien sûr c’est en milieu hospitalier qu’on en fit usage, on parla

d’abord de solution hydro-alcoolique et puis vint le gel

hydro-alcoolique destiné à désinfecter les mains. Et ce

mot de gel, bien sûr issu du latin gelu, la gelée, la glace,

a pris aussi, attesté en 1906, le sens de matière

transparente rendue souple à partir de substances

colloïdales, c’est-à-dire collante.

Et dans la seconde moitié du XX eme siècle, sont venus ainsi le gel douche, le

gel coiffant, le gel démaquillant pour les yeux, pour

enlever le kohl…

Et voilà comment quand les cafés vont rouvrir, et on dira au comptoir : « Patron, vous me

servirez bien un petit gel hydro-alcoolique », « Oui, là,

bien frais, dans mes mains ».