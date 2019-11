Gérard Berthelot, auteur d'une BD sur R. Kopa: "Je me suis intéressé à l'homme"

« Raymond Kopa l’inoubliable », c’est le titre de la dernière bande dessinée signée Gérard Berthelot.

Un livre paru aux éditions Petit à Petit.

Gérard Berthelot, s’est intéressé à l’homme qu’était Raymond Kopa plus qu’à son simple parcours de footballeur.

Un homme qui était un pionner en matière de reconversion et d’image.

Une bande dessinée qui regorge aussi d’anecdotes plus ou moins connues sur la carrière d’une des premières stars françaises de football.