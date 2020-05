"Getty Challenge" : de l'art et de l'humour en confinement

Tapez sur internet, les mots magiques « art en quarantaine » ou encore « Getty challenge »… Et vous allez tomber sur des photos de scènes hilarantes. Comme, par exemple, Le Baiser de Klimt rejoué par un jeune couple qui, en manque de panneaux dorés pour figurer le fond du tableau, a aligné tous les produits de sa vie quotidienne à emballage jaune : un paquet de pâtes, de l’huile de tournesol… J’ai aussi bien ri devant une dame drapée avec grâce dans une horrible doudoune verte copiant la robe médiévale des Epoux Arnolfini, célèbre tableau du peintre primitif Jan van Eyck, conservé à la National Gallery de Londres.

C’est donc un jeu où l’on se déguise pour former des tableaux vivants. Un concours international informel de photos. Tout a commencé à Amsterdam, le 14 mars dernier. Trois amies confinées ensemble décident de tromper l’ennui en prenant la pose comme sur des tableaux connus. Puis elles postent leurs photos sur twitter pour amuser leurs amis.

Cinq jours plus tard, le Rijksmuseum d’Amsterdam, où sont conservés tant de Rembrandt et de Vermeer, reprend l’idée et incite les internautes à utiliser les images de ses chef d’œuvre qu’il a été le premier à mettre en ligne, libres d’accès, à partir de 2012. La règle du jeu s’organise : il s’agit de poster sur l’un des grands réseaux sociaux (twitter, instagram, facebook…), un montage-photos montrant en parallèle, l’original et sa « copie » faite à la maison avec les moyens du bord et surtout sans retouche.

Le Getty, grand musée d’art de Los Angeles, en Californie, relève à son tour le défi et booste le succès de ce qu’on appelle désormais souvent « le Getty Challenge ». L’institution a mis, elle aussi, en accès libre les images de ses… 80 000 œuvres d’art ! Les plus grands musées du monde se sont piqués au jeu. En France, une version nationale du concours avec le hashtag #artenquarantaine a même été lancée. Il circulerait plus de 250 000 tableaux vivants tant l’enthousiasme des participants a rendu ce défi imaginatif, farfelu, jubilatoire. Parions qu’en temps normal certains conservateurs de musées se seraient offusqués de ces scènes parfaitement kitsch, à l’occasion provocantes ou détournées. Mais elles font aussi parfois réfléchir, comme ces douze soignants masqués, en blouse verte, qui se sont photographiés à table, dans l’attitude des apôtres de la Cène de Léonard de Vinci… En tous cas, grâce à ce jeu, les visiteurs se promènent virtuellement dans le patrimoine des musées et examinent en détail leurs œuvres. La quarantaine accélère donc leur politique d’accessibilité de tous à l’art. Tout en développant leur sens de l’humour !

Bon, et vous Stéphanie, quand est-ce que vous vous y mettez ? Je vous vois très bien en odalisque, à la manière d’Ingres…