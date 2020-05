Gilles Desmouliers - 60 000 rebonds

60 000 rebonds accompagne les chefs d'entreprise qui connaissent la faillite ou la liquidation. La crise actuelle et la période de confinement ont-elles eu un impact sur le nombre d'entrepreneurs accompagnés et sur l'organisation de l'association ? Gilles Desmouliers, le responsable de l'antenne Charente-Maritime et Deux-Sèvres nous en dit plus.