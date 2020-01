Glyphotests : pourquoi une telle différence dans les résulats ?

Le 27 novembre, à l’invitation de la FDSEA de Vendée, 35 personnes ont réalisé un glyphotest, pour connaitre le taux de glyphosate présent dans leurs urines. Des agriculteurs, des agriculteurs retraités, des enfants et des conjoints se sont rendus au laboratoire Biorylis à Luçon. La semaine dernière, les résultats ont été dévoilés… pour 31 personnes, il n’y a aucune trace de glyphosate, et pour 4, des doses minimes ont été retrouvées.

Des résultats bien différents de ceux mis en avant par les pisseurs volontaires, qui indiquent des taux bien plus élevés. Eux, ont fait analyser les tests dans un laboratoire allemand, alors que les agriculteurs les ont envoyés au laboratoire du CHU de Limoges, qui est agréé.