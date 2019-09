Gouvernance partagée : "La Fraternelle compagnie"

Des mots simples pour un sujet compliqué

Prenons une comparaison : le Secours Catholique est comme une Troupe de Théâtre. Elle s’appelle « La Fraternelle Compagnie » parce qu’il existe dans cette troupe un esprit particulier. Pourtant, il y a beaucoup de personnes différentes qui exercent des rôles différents, avec des talents variés. Mais tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’une seule troupe. Il en est de même pour le Secours Catholique. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, comédien ou accessoiriste, metteur en scène ou éclairagiste, figurant ou administrateur, nous mettons notre énergie pour ne former qu’une seule troupe : être au service de notre projet commun.

"La Fraternelle Compagnie" se compose non pas seulement de comédiennes et de comédiens mais fait appel à différents savoir-faire. L’éclairagiste aurait beau dire : « Je ne suis pas comédien, donc je ne fais pas partie de la troupe », il fait cependant partie de la troupe. La maquilleuse aurait beau dire : « Je ne suis pas metteure en scène, donc je ne fais pas partie de la troupe », elle fait cependant partie de la troupe.

Si, dans "la Fraternelle Compagnie", il n’y avait que des comédiens, comment pourrait-on les voir jouer sans l’éclairagiste ? S’il n’y avait que l’auteur.e de la pièce, comment pourrait-on la voir représentée s’il n’y avait pas l’ensemble de la troupe ?

Mais, dans la troupe, il y a toute une coordination entre les différents savoir-faire pour que ça tourne bien. S’il n’y avait en tout qu’un comédien, comment cela ferait-il une troupe de théâtre ? En fait, il y a plusieurs fonctions dans la troupe mais, au total une seule compagnie : "La Fraternelle Compagnie".

Le costumier ne peut pas dire à la comédienne : « Je n’ai pas besoin de toi » ; l’accessoiriste ne peut pas dire aux machinistes : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les membres de la troupe qui sont figurants ou second-rôles sont indispensables.

Et celles et ceux qui ne sont pas tête d’affiche, ce sont elles et eux que nous traitons avec plus d’honneur ; les moins considérés, nous les traitons avec la plus grande considération. Pour celles et ceux qui sont déjà reconnus, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant la Compagnie, nous voulons accorder plus d’honneur à celles et ceux qui en sont dépourvu.

Cette gouvernance partagée fait en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination au sein de la troupe, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est heureux, tous partagent sa joie. Nous sommes tous, chacun pour notre part, acteurs de "la Fraternelle Compagnie", c’est-à-dire du Secours Catholique.

Vous aurez reconnu la 1ère épître de saint Paul aux corinthiens ( chap 12, 12-27). Ce texte nous inspire pour faire une place aux personnes qui vivent la pauvreté, au cœur de notre gouvernance.