Grâce à nos différences

La communion d’une Nation, des souvenirs indélébiles d’enfance, le suspens partagé, les cafés pleins à craquer, les places pleines dans les villages, les voitures qui klaxonnent pour autre chose qu’un mariage ! Cette année le football, c’est aussi une question d’égalité, une question de féminisme, une question de parité.

Vendredi a débuté la 8ème édition de la Coupe du Monde féminine de football ! On parle bien de Coupe du Monde féminine car c’est une compétition réservée aux femmes. En revanche on ne peut pas dire la Coupe du Monde de foot féminin, ni de foot féminin en général. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ça n’existe pas ! Le foot est unique, il n’a qu’un seul règlement, qu’une seule pratique, qu’une seule fédération internationale : la FIFA.

On ne peut donc pas parler de foot féminin car en Français un adjectif qualifie un nom pour lui donner une spécificité, or le foot féminin n’a aucune particularité règlementaire. On parlera de coupe féminine de football, de l’équipe féminine de France. La nuance n’est pas un pinaillage mais elle porte un véritable sens !

J’imagine que beaucoup d’entre vous n’aiment pas le foot et se demandent pourquoi aimer le foot joué par des femmes davantage qu’un foot joué par des hommes. Comme il se pourrait, et on l’espère, que cette Coupe du Monde fasse autant parler d’elle que la précédente, voici quelques clés de culture pour comprendre l’enjeu de cette compétition.

D’abord, dans le foot comme dans la plupart des sports, chaque joueuse joue tout au long de l’année dans un club, souvent attaché à une ville ou à un quartier, et ce club et son employeur. Parmi les clubs les plus forts du monde dans les compétitions on compte Lyon en premier lieu, 13 fois championnes de France et 5 fois d’Europe, mais aussi Barcelone, Paris ou Londres.

À différentes occasions, les sportives du monde entier sont appelés, en dehors de leur contrat de travail, à représenter leur Nation, à porter le maillot national pour jouer en compétition internationale on appelle ça la "Sélection". Celle-ci est effectuée par une sélectionneuse nommée par la Fédération nationale, en France il s’agit de Corine Diacre.

Une Coupe du Monde, c’est en fait la rencontre de toutes les sélections qualifiées qui s’affrontent entre elles pour désigner la meilleure nation du football. Cette année la Coupe du Monde féminine rassemble 24 nations, donc 24 sélections, la compétition a lieu en France, et les Américaines sont les grandes favorites juste devant les Françaises. Alors pour soutenir nos joueuses comme nous l’avons fait pour nos joueurs, ne ratez pas ce soir France-Norvège, le deuxième match en phase de poule pour garantir à la France un passage en 1/8ème de finale.