Grand Est La 4G pour tous et la disparition des zones blanches fin 2022

Accélérer la couverture mobile et 4G du territoire, c'est l'ambition du gouvernement depuis le passage de la crise sanitaire. Début 2018, institutions et opérateurs ont conclu un accord : le New Deal mobile, qui vise à couvrir tous les sites existants en 4G d'ici fin 2022.



Dans les zones les plus rurales du Grand Est, la couverture 4G se fait encore attendre et les zones blanches restent nombreuses. Pour en parler, notre invité est Michel Combot, directeur général de la Fédération Française des Télécoms. Il répond aux questions de Benjamin Vernet.