Grand prix Pèlerin du Patrimoine

Les prix de ce concours seront décernés demain, 23 octobre, par le romancier Jean-Christophe Rufin, qui est le parrain de cette édition. En effet, chaque année nous bénéficions du parrainage d’une personnalité sensible à la cause du patrimoine. Avant Jean-Christophe Rufin, nous avons reçu, en autres, Erik Orsenna, puis Stéphane Bern... Mais je ne peux pas encore vous dévoiler les noms des six lauréats 2019, sélectionnés par notre jury, parmi plus de 100 dossiers. Il vous faudra acheter le magazine en kiosque jeudi matin ou aller voir sur notre site.

Néanmoins, je peux vous dire que chaque année, je suis bluffée par l’énergie, la persévérance et la créativité des gagnants du concours. Je peux d’ailleurs vous citer quelques exemples. En 2018, nous avions récompensé l’association qui se bat pour restaurer de somptueuses peintures murales du XIIIe siècle, à Mézidon, village du Calvados.

Étaient également lauréats l’équipe du Souvenir français qui prend soin d’un étonnant monument à Jeanne d’Arc dans la nécropole de la guerre de 14-18, à Ménil-sur-Belvitte dans les Vosges ou encore, les bénévoles de Tramecourt dans le Pas-de-Calais qui cherchent à enrayer la ruine de la ravissante église Saint-Léonard…

Tous des Français ordinaires, qui habitent souvent de petites communes sans grands moyens. Mais ils refusent l’inéluctable. Ils ne veulent pas que leur église continue de se détériorer, ils souhaitent redonner vie à des retables, des statues … Alors, ils se réunissent en association et se battent pour obtenir des subventions, ouvrir des souscriptions. Et le plus incroyable c’est qu’ils y arrivent !

Parmi toutes ces démarches, ils remplissent un dossier pour participer au Grand prix. Comment doivent-ils s’y prendre ? C’est très simple. Il suffit de télécharger le dossier sur notre site, de répondre aux questions et d’y joindre des photos et des devis sérieux pour les travaux envisagés. Bien sûr, nous sélectionnons d’abord sur l’urgence des travaux à effectuer. Mais nous examinons aussi - avec les professionnels qui composent notre jury -, la qualité artistique de l’œuvre ou du monument et son intérêt historique. Nous regardons en outre, si l’association ou la commune qui postule a réfléchi à un projet d’animation pour le public après la restauration.

Mais j’insiste sur un dernier critère, déterminant pour nous : la mo-bi-li-sa-tion. Les candidats doivent en effet recueillir le plus possible de signatures de soutien. Et lorsqu’un petit village de 200 âmes réussit à récolter 600 signatures,c’est un signe que les bénévoles ont frappé à toutes les portes. La meilleure garantie d’une nouvelle vie à la petite chapelle ou au tableau qui vient d’être restauré viendra d’un large soutien de la population au projet.