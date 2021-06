Grande exposition du fabriqué en France, Essenciagua 3 et 4 juillet

Laurent Gautun au sein de son entreprise Essenciagua basée à La Tieule. Photo Bruno Calendini

L’entreprise Essenciagua basée à La Tieule, ira représenter la Lozère et ses acteurs économiques les 3 et 4 juillet prochain à la prestigieuse “Grande Exposition du Fabriqué en France” au Palais de l’Élysée aux côtés d’une centaine d’autres entreprises sélectionnées parmi 2300 candidates. C’est la première fois qu’une entreprise liée aux plantes et à la phytothérapie est sélectionnée pour cette exposition. « Ce sera pour nous l’occasion de promouvoir les produits, les savoir-faire et plus largement les atouts fantastiques de la Lozère à l’instar de sa dynamique filière “Plantes et Santé”, pilier du Contrat de Transition Ecologique (CTE) Gévaudan-Lozère,mais aussi de porter un message plus large pour la valorisation de toutes les ressources naturelles végétales et médicinales de métropole et d’outremers, hautement contributives en matière de santé et d’une indispensable reconnaissance de l’aromathérapie scientifique ». Retrouvez le témoignage du fondateur et gérant d’Essenciagua dans 3 questions à sur RCF Lozère.