Gravité ... joie

Je reviens juste de Rome où a lieu le Synode pan-Amazonien que le Pape a convoqué en 2018 autour du thème « Amazonie : les nouveaux chemins pour l’Eglise et pour l’Ecologie intégrale ».

Le pape François a rappelé à de nombreuses reprises que la forêt amazonienne était d’une importance vitale, pas seulement pour les populations qui y habitent mais pour le futur de toute la planète. C’est la raison pour laquelle il a souhaité que l’Eglise universelle se mobilise.

Véritable laboratoire pour toute l’Eglise où l’Esprit est à l’œuvre. J’ai vraiment senti une grande gravité et une grande responsabilité, mais aussi une grande joie et une grande Espérance.

Le Secours Catholique-Caritas France est bien présent dans divers projets en Amazonie. Nous nous sommes retrouvés lundi autour de Mgr Lafont, évêque de Cayenne, Aïkumele, de l’ethnie Wayana qui représentait les Amérindiens, et Rosalie, qui représentait les Bouchenegué de la Guyane Française.

Gravité ; oui, gravité des suicides de jeunes ; de la destruction de leur terre ancestrale et nourricière ; de la coupure de transmission des liens culturels et coutumiers par séparation des enfants ; de la perte d’équilibre spirituel…

Mais joie : joie de partager la profondeur de leur tradition ; la richesse des liens avec les arbres, le fleuve, les générations… avec ce respect qui nous donne des leçons et qui nous dépasse, où se plante la transcendance, où peut se recevoir la Bonne Nouvelle car Dieu nous y précède.

Ils nous redisent avec force et sagesse la beauté de notre planète, avec leurs cris de douleur et leur terre qui saigne…

Prendre soin de notre planète, de nos liens entre frères, d’une même maison commune, de notre mère Terre ; Mgr Lafont évêque de Cayenne nous invite à retrousser nos manches, à vivre selon un autre style de vie, à nous laisser enrichir par les autres Eglises. Aïkumele insiste dans ses souhaits sur la sécurité des jeunes et leur éducation, sur la reconnaissance de leur culture et de leur terre ancestrale, une culture et une tradition reconnues et acceptées par le Vatican.

Ce que je souhaite particulièrement, à la suite de ce synode, c’est que chacun et chacune d’entre vous s’intéresse à ce synode et prenne le temps de lire ou relire l’encyclique Laudato SI.

C’est un enjeu si important pour le monde, qui doit aussi nous interpeller dans notre vie de citoyens français et pour notre vie d’Eglise de France. Nous avons publié un rapport à ce propos.