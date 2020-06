Grève au CHU d'Angers : "Le Ségur de la santé est un simulacre de discussion"

Dix jours après le lancement du Ségur de la santé, quatre syndicats (FO, Sud, CGT et CFTC) appellent le personnel du CHU d'Angers à la grève ce jeudi 4 juin. Ils réclament plus de moyens pour l'hôpital public. "On a supprimé des postes et des lits à tour de bras ces vingt dernières années, et cette épidémie nous a clairement montré qu'on ne pouvait plus faire face, constate Emmanuel Dubourg, le secrétaire général de Force ouvrière au CHU d'Angers. Pourtant, le gouvernement veut poursuivre dans ce sens, mais plus vite et plus fort !"