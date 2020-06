Grève des assistantes maternelles : une "détresse financière"

Des assistantes maternelles en grève, possiblement jusqu'à la fin du mois. Elles dénoncent une "détresse financière".



Dans le cadre du second tour des élections municipales, RCF poursuit son zoom sur St Pierre des Corps. Dans ce journal le candidat socialiste, Cyrille Jeanneau, arrivé en troisième position au 1er tour.

Nos étés seront de plus en plus chauds. Conséquences, les incendies seront donc plus fréquents.

Alors, dans les services d'incendie du département, prévention et anticipation sont les mots d'ordre.