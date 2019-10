Grève à la SNCF: les raisons d'un malaise profond

Les grévistes réclament de meilleurs conditions de travail et plus de sécurité dans l’exercice de leur fonction. Aujourd’hui, ce mouvement ne concerne plus que les TGV Atlantiques. Seulement 34% d’entre eux circulent mardi 29 octobre. Ainsi que certains réseaux TER, notamment en PACA. Les discussions entre la direction de la SNCF et les syndicats sont engagées, mais sans résultat probant pour le moment.

Derrière cette grève se cache surtout un malaise plus profond. Celle de l’avenir de l’entreprise. Avec l’ouverture du marché ferroviaire à la concurrence, qui entre en vigueur en 2023, les salariés de la SNCF craignent, entre autres, pour leur statut… C’est cette dualité entre sécurité au quotidien et peur de l’avenir qui est à l’origine du malaise social.