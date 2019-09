Grogne des avocats, sécheresse en Touraine et emplois en Loir-et-Cher

> Société d'ambulance, recherche désespérément de futurs collaborateurs. La région et les services de l'Etat passent à l'action pour aider ce secteur à recruter notamment des candidats à la formation.



> Après la sécheresse de cet été, le niveau de nombreux cours d'eau reste bas en Indre et Loire. Une situation qui inquiète la Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine.



> La météo. Une journée encore très ensoleillée sur la Touraine. Un grand soleil, un ciel bleu. Et des températures estivales. 30 voir 31°c pour les maximales cet après-midi.