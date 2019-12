Grosse grève des trains en prévision

>Pagaille sur le Rail ! Le préavis de grève à la SNCF commence ce mercredi à 19h. Jeudi il n'y aura en région centre Val de Loir que 16 trains à circuler contre 400 un jour normal !



>Ce weekend c'est le Téléthon. Plusieurs structures d'Indre et Loire se mobilisent pour cet événement solidaire. C'est notamment le cas du spéléo-club de Touraine qui investira la place Jean Jaurès.



>On frise le zéro ce matin. Attention au verglas même si la journée devrait être sèche et ensoleillée.