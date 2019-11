​Groupe d’épargne et crédit communautaire à Bujumbura (Burundi)

Le Burundi est un des pays les plus pauvres du monde : 2 personnes sur 3 vivent sous le seuil de pauvreté, et un gouvernement autoritaire qui sème la peur et la discorde.

Un beau pays pourtant, avec un climat chaud et humide ; l’agriculture représente 90% des emplois et pourrait être source de grande richesse avec un peu de méthode.

Quelle action de Caritas pour aider les populations ?

Des programmes agricoles, ou hydrauliques pour mieux gérer l’eau et de belles initiatives pour continuer le travail de paix et réconciliation après le génocide de 1993 …

Mais je voudrais vous parler d’une action originale, dans laquelle le réseau Caritas a une vraie expertise: les groupes d’épargne et de crédit communautaire. Un groupe d’une vingtaine de personnes dans un centre de santé pour porteurs du VIH. Le président, formé par Caritas, ouvre la séance hebdomadaire.

Chacun verse 500 fr pour la caisse sociale qui servira pour aider un membre pour une naissance, un décès, une maladie …. et 500 fr pour l’épargne soit 1000 frBu par semaine ; soit 50cts d’euros… mais c’est beaucoup au Burundi où le KG de sucre vaut 2400frBU et se vend à la cuillère car personne ne peut acheter un kg d’un coup !

Le 2ème temps, c'est le remboursement des prêts : Alexis rembourse 2500 fr sur les 6000 prêtés pour sa boutique et Violette rembourse la totalité du prêt. Son commerce de tomates a bien marché et elle a même pu acheter un matelas pour ses enfants qui dormaient par terre.

Puis vient le moment des demandes de crédit : 2 personnes ont fait une lettre, soutenues par 2 membres du groupe qui seront caution solidaire. Le groupe donne son avis et attribue les prêts pour 2 mois.

Au bout d’un an , on partage le capital, on fait une fête … et on repart. Le système est vertueux et efficace : il apprend à faire des projets nous dit Jean Bosco qui est fier de nourrir sa famille et a acheté 4 tôles pour renforcer son toit ; Alexis qui a commencé son commerce dans la rue a maintenant une boutique ; Innocent qui louait son vélo- taxi a pu acheter un vélo et il envisage l’achat d’une moto ; Espérance n’arrivait pas à nourrir ces 6 enfants et maintenant elle paye nourriture, école, santé, vêtements, et elle est fière !

Et surtout …le groupe est devenu une famille qui s’entraide et se soutient dans les bons et les mauvais jours …et ça , ça n’a pas de prix !