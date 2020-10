Guerre d’Algérie : une historienne a enquêté sur le silence dans les familles

« Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? », Enquête sur un silence familial. C’est le thème de recherche de l’historienne Raphaëlle branche, spécialiste de la guerre d’Algérie. L’enseignante à Paris X Nanterre sera en conférence ce soir à 18h aux archives départementales de Maine-et-Loire, invitée par le laboratoire de recherche en histoire Temos. Basée sur une grande collecte de témoignages et de sources inédites, son enquête éclaire pourquoi, six décennies après la fin du conflit, beaucoup d’enfants ont toujours la conviction qu’existe chez leur père une zone sensible à ne pas toucher.