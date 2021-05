Guide touristique : un métier menacé par la crise sanitaire ?

"Beaucoup de mes collègues sont obligés de se ré-orienter" Marie Marquaite, guide touristique à Nancy.



La Madeleine, une agence culturelle et touristique à Nancy organise des visites gourmandes, dont une appelée Nancy 100% chocolat. Elle a lieu le 15, le 21 et le 22 mai. Une visite pour découvrir et déguster les chocolats nancéiens. Cette entreprise lorraine a été fondé il y a cinq ans par deux guides touristiques. Ils proposent des tours culinaires, mais aussi historiques et culturels.



Des visites guidées qui ne se sont pas arrêtées malgré la crise sanitaire mais avec des conditions, notamment une jauge de personnes par visite. Ils sont autorisés à prendre seulement cinq personnes avec eux par départ de visite jusqu'au 19 mai, date à laquelle ils pourront en prendre dix. Retour sur la situation des guides touristiques à Nancy pendant la période covid, avec Marie Marquaite de l’agence la Madeleine.