Elle sera à coup sûr l'un des mets présents sur la table des fêtes de fin d'année. C'est la coquille saint-Jacques qui est à l'honneur, notamment celles pêchées en baie de Saint-Brieuc. Elles sont triées et vendues dans deux ports costarmoricains : Erquy et Saint-Quay Portrieux.



Notre invité pour en parler est Gurvan Rolland, responsable des criées d'Erquy et Saint-Quay Portrieux.