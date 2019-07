Gwendoline Texier et Davy Bourguignon, organisateurs de la nuit des églises

Demain, une Nuit des églises est organisée autour de cet édifice angoumoisin. Notre-Dame d’Obezine ouvrira ses portes de 20h à minuit entre exposition d’objets et de vêtements liturgiques et visites. Aux commandes de cette soirée, deux amoureux de cette église, Gwendoline Texier et Davy Bourguignon. Ils ont mis en place cette Nuit des églises très rapidement...