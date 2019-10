Habitat et Humanisme 49 invite les Angevins à donner une heure de leur temps

Dans une société de plus en plus fracturée, le repli sur soi gagne du terrain, laissant les plus fragiles sur le bord de la route. Habitat et Humanisme invite l'ensemble de la population à se mobiliser en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté à travers son opération « L'Heure Solidaire »: donner une heure, en don ou en temps, au profit des plus démunis. En Anjou, l'Heure Solidaire se vivra à travers un ciné-débat aux 400 coups avec le film « les invisibles » suivi d'une table ronde sur les parcours logements des personnes en difficulté. Nous en parlons avec le tout nouveau président de l'association en Maine-et-Loire: Denys Fernbach.