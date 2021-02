Habiter

Dans ma dernière chronique, j’esquissais ces peines, ces doubles peines, pour n’avoir pas de toit. Si l’errance est un malheur, l’acte d’habiter ne se traduit pas seulement par le fait de disposer d’un logement, il exprime ce lien permettant d’avoir un lieu.



Ce lieu est un espace de relations jamais étrangères au fait de prendre racine, de demeurer. Ne parle-t-on pas de la maison comme un refuge, un havre de paix et de tendresse. Rester chez soi, c’est aussi ce temps de préparation à des ouvertures. La maison est ce lieu où l’on reçoit, d’où l’on se reçoit ; elle est une hospitalité.



Le Corbusier dénonçait ces « machines à habiter » – il a la paternité de l’expression – pour évoquer ces espaces constructifs qui ne sont que des ‘remplissages’, tels ces quartiers sans âme où l’on tente de partir, y demeurer se révélant dangereux.



Il n’est pas indifférent de rappeler que la maison, appelée aussi la demeure, évoque une pérennité. Dans le vieux français, rester voulait dire : demeurer, au sens d’habiter.



Ce qui demeure, c’est ce qui permet de nous maintenir et par là-même de tenir. C’est dire l’importance de l’acte d’habiter qui n’est pas étranger au fait de pouvoir envisager son avenir.



Il nous souvient de la réflexion d’Emmanuel Lévinas qui associe la condition de devenir pleinement homme à l’hospitalité qu’il entend comme une spiritualité fondamentalement exigeante. Quelle exigence ? Ne pas laisser le prochain à sa solitude, à sa mort.



Habiter, ce n’est point s’enfermer, se clôturer, mais plutôt se laisser saisir par un souffle qui donne cœur pour entrer dans ce désir de sortir afin que d’autres s’en sortent. La paix intérieure ne saurait être une invitation à fermer la porte, les fenêtres, bien au contraire.



Le bonheur d’habiter ne peut être une assignation à l’indifférence. Il est un appel à ce que chaque être, parce qu’il est une source et non point une « mare », ait la chance de ne pas s’entendre étiqueter comme un « zonard » pour n’avoir d’autre choix que la rudesse des quartiers de relégation au sein desquels les déterminismes aggravent les nécroses de la vie sociale.



Quelle liberté quand il y a cette impossibilité de faire le choix du lieu où l’on souhaiterait habiter. Quelle égalité quand les lieux de vie sont si discriminatoires que ceux qui les subissent gardent le silence à la question : « où habites-tu », ou quand leurs CV participent à ce décrochage social au motif d’être domiciliés dans ces espaces de remplissages, sans avenir et sans âme.



Nous éprouvons combien nos valeurs républicaines sont en danger pour emmurer la fraternité.



L’urgence est d’offrir à l’acte d’habiter la trace d’une amitié sociale, signe de cette hospitalité exigeante.



Ensemble, construisons-là pour préparer l’avenir de ceux qui n’en ont pas.







Bernard Devert