"Habiter 2030" : de l'art de faire d'une maison 1930, la demeure du future !

Les ingénieurs des Mines de Douai, du FSA Béthune, de l’Ensiame de Valenciennes, de Centrale, des Arts et Métiers et de HEI à Lille ont rpensé l'isolation d'une maison 1930. Equipée d''isolants à base de coton recyclé, d'enduits en chanvre, de cloisons modulables selon les usages et les saisons, le prototype est économe en énergie. Equipé de panneaux solaire, il produit même davantage qu'il ne consomme !