Handicap: des journées à destination des aidants familiaux

Nombre de personnes en France sont confrontées au handicap d’un proche ou d’un parent. Être confronté à la fragilité, qu’elle soit physique ou mentale peut représenter une véritable épreuve pour la famille, et pour les aidants. Cette fragilité vient bouleverser nos repères, notre quotidien intérieur ou extérieur. Il semble que le gouvernement ait pris conscience de l’importance du rôle de ces aidants en proposant une stratégie pour les aidants familiaux avec notamment la création d’un congé indemnisé.



Un plan en faveur des aidants

Un plan que salue l’Office chrétien des personnes handicapées. "Tout ce qui pourra être fait en faveur des aidants familiaux est une bonne chose. Pendant des années, ils ont vraiment vécu dans l’ombre, sans aucune reconnaissance. Alors si aujourd’hui on parle d’eux, on reconnait leurs besoins, on s’en réjouit. J’entends tellement de mamans épuisées qui n’osent pas parler de leurs besoins spécifiques. Il est important que l’on prenne la mesure du travail accompli pour les aidants. Ce plan est un bon signe, maintenant il ne va pas répondre à toutes les demandes" explique Florence Gros, responsable du service écoute-conseil de l’Office chrétien des personnes handicapées (OCH).

Pour aider ces aidants, l’OCH organise des journées thématiques : pour les frères et sœurs, pour les conjoints, pour les grands-parents etc. afin de donner à toutes ces personnes des clés pour affronter leur situation. "Ce sont des lieux pour partager deux choses communes : leur situation personnelle, et leur fonction d’aidants" précise Florence Gros. Le but est de rejoindre les personnes là où elles en sont, et de leur permettre d’entendre d’autres témoignages de personnes dans la même situation.



"Je suis frappée par la puissance de l'écoute"

La responsable écoute-conseil de l’OCH explique également que la maladresse face au handicap révèle une certaine peur de la différence. "On ne sait pas comment faire. Alors que si on prend le temps de la rencontre, ce que veulent être ces journées famille, on peut être en lien" lance-t-elle. Au service écoute-conseil de l’OCH, ajoute-t-elle, il n’y a pas cette idée d’avoir une recette pour chaque personne, mais d’essayer de se mettre à son niveau, de voir les émotions qui l’habitent. "Je suis frappée par la puissance de l’écoute" précise-t-elle.

Outre le manque d’écoute, Florence Gros met également l’accent sur l’isolement des aidants et des personnes handicapées. "Il y a l’isolement physique et géographique, mais aussi la solitude. Par solitude, j’entends à la fois la solitude souffrance et celle qui fait du bien, car on a besoin de répit. On peut être très entouré, et avoir un sentiment de solitude immense" conclut-elle.