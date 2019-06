Handicap: "les lois ne peuvent pas tout compenser"

Cette rencontre a pour but d’étudier le handicap qui se vit dans, et à travers l’espace. Y participent des chercheurs venus de France, du Maroc, ou du Canada, mais aussi des personnes en situation de handicap. C’est le cas de Frédérique Marty. Elle a dû, suite à un accident, totalement ré apprivoiser son environnement. Elle évoque sa relation avec l’espace.

Quand on est en fauteuil roulant, que signifie la notion d’espace ?

"Quand on est une personne en situation de handicap, la notion d’espace pourrait s’apparenter à un terrain miné. Là où le valide marche sereinement vers un but qu’il s’est choisi, la personne en situation de handicap doit auparavant regarder tous les pièges qui lui sont tendus. Elle n’est pas dans une situation qui lui est dévolue. Il y a une notion de guerre, c’est un combat quotidien" explique Frédérique Marty.



Quel regard portez-vous sur Casablanca, une ville en chantier permanent ?

"En termes concrets, j’ai trouvé une accessibilité très difficile. La voirie est impraticable. On ne peut absolument par sortir seul. Hier j’ai eu l’occasion d’aller à la mosquée qui était pourtant tout près, mais étant donné que j’étais seule, je ne m’y suis pas aventurée car mon fauteuil serait tombé. C’est impraticable. Par contre il y a une accessibilité humaine que nous avons peut-être perdue. Car dès que l’on s’avance quelque part, même si la personne qui vous pousse est pleine de bonne volonté, il y a toujours quelqu’un que vous ne connaissez pas et qui arrive, et qui vous propose son aide. Il y a un souci de l’autre" ajoute-t-elle.



Si vous n’aviez qu’une proposition à faire en termes d’aménagement, quelle serait-elle ?

"Elle serait sur le plan humain. Les lois ne peuvent pas tout compenser. Les travaux ne peuvent pas tout compenser. Quand vous arrivez dans un endroit accessible, mais que le regard est indifférent, voire mauvais, c’est très difficile. Il faudrait qu’il y ait un effort de fait sur l’éducation des enfants, à l’égard des personnes en situation de handicap parce qu’il y a un ferment de divergence profonde, de rejet" conclut-elle.