Handisport : du sport pour tous

Du sport pour tous, c’est ce que veut promouvoir le handisport. Les pratiques sportives sont adaptées pour des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel. Si la valorisation est encore insuffisante aujourd'hui, le handisport trouve petit à petit sa place dans les médias. Notamment avec une couverture de plus en plus large des Jeux Paralympiques à la télévision. Notre invitée du jour est Joséphine Martinez. Elle est étudiante à la Faculté des Sciences du Sport de Nancy et vice-présidente de l’association Handistaps.