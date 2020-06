Harry Plast, une PME qui retrouve le chamin de la croissance

Ce fabriquant d'enveloppes et d'emballages plastiques pour les secteurs de l'e-commerce, bancaire, médical et postal est installé à St Amand les Eaux depuis 1979 (6 millions d'euros de CA).

Durant le confinement, il a provisoirement participé à la conception de surblouses plastiques pour le personnel soignant et d'enveloppes pour l'envoi de masques.

Aujourd'hui, il profite de l'envolée du marché du e-commerce.

Et il compte sur sa dernière innovation pour renforcer son développment : la commercialistaion d'enveloppes et emballages composés de 70% de plastique recyclé. Une première en France qui devrait séduire les grands acteurs du e-commerce.