Et puis c’est aussi un mot qui fait hésiter sur la présence ou au contraire l’absence d’un accent circonflexe. Là on peut répondre tout de suite, pas d’accent circonflexe au "havre". Eh bien sans plus tarder radiographions ce mot qui n’a pas de dérivé, point de havrien en en effet.



IL Y A BIEN LE HAVRESAC, MAIS C’EST UN MOT RARE SANS DOUTE SANS LIEN AVEC LE HAVRE, LE PORT...

En effet. Le seul lien entre le Havre et le havresac c’est que ce sont tous deux des mots ayant pour origine des langues germaniques. Le havresac, vient de l’allemand Habersack, désignant un sac à avoine, et ce fut dès 1672, en passant en français, le sac qui contenait l’équipement du fantassin, sac porté sur le dos à l’aide de bretelles. C’est aujourd’hui un synonyme assez peu fréquent il faut bien le dire de "sac à dos". "Tiens où ai-je mis mon havresac ?" Voilà une question qui surprendrait...

Alors revenons au mot "havre", il vient du moyen néerlandais havene ou hafen attesté en langue français en 1165 et s’assimilant un petit port naturel ou artificiel bien abrité, généralement à l’embouchure d’un fleuve, pouvant éventuellement servir de refuge à des navires en principe de faible tonnage. D’où le nom de cette grande ville du Havre dont nous allons reparler. Et tout comme le mot port, symbole volontiers repris dans le langage figuré le havre est aussi devenu très tôt, dès 1190, synonyme littéraire de refuge, d’où le havre de paix, on a aussi d’ailleurs dit un havre de salut, un have de grâce. Et justement cette dernière formule est à l’origine le nom du célèbre port ayant abrité le France.



VOUS VOULEZ DIRE QUE LE HAVRE S’EST D’ABORD APPELÉ LE HAVRE-DE-GRÂCE ?

Cette commune normande, sur la rive droite de l’estuaire de la Seine,a été fondée par François Ier en 1517. Mais en 1489 on relevait déjà le nom du Hable de Grâce parfois appelé Grâce. Et on a même proposé sans suite Franciscopolis, hommage à François Ier. Le qualificatif de Grâce fait référence à la chapelle Notre-Dame qui se trouvait à l’emplacement de la cathédrale actuelle. Enfin, apprécions la précision de Furetière qui signale qu’un havre est généralement "fermé d’une chaîne". Qu’on se rassure, il n’y plus de chaîne au Havre !